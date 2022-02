Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Nächtliches Feuer - Anbau brannte

Bersenbrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:20 Uhr, brannte es an der Priggenhagener Straße. Neben Rettungsdienst und Polizei eilten die Feuerwehren aus Bersenbrück, Alfhausen, Ankum und Talge zum Brandort. Der Anbau eins Carports brannte nieder, der Carport wurde in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kann eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen wollen kurz vor dem Brandausbruch Knallgeräusche, ähnlich Feuerwerkskörpern, wahrgenommen haben. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandsache auf. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei bitte Zeugen, denen unmittelbar vor oder nach der Brandausbruchszeit verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter 05439/9690 zu melden.

