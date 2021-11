Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrug

Linz und Ockenfels (ots)

Im Laufe des Mittwochs meldeten sich zwei Geschädigte aus Ockenfels und Linz bei der Polizei und zeigten jeweils einen versuchten Betrug an. Beide hatten identische Schreiben eines Rechtsanwaltbüros in Hamburg erhalten, in dem sie aufgefordert wurden, 109,16 EURO zu überweisen. Die Zahlung sollte angeblich mit einer Versäumnis an den Zahlungsanbieter PayPal in Verbindung stehen.

