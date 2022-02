Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Unfall beim Einbiegen - drei Leichtverletzte

Bohmte (ots)

Gegen 10:20 Uhr beabsichtige eine 57-jährige Bohmterin am Samstagvormittag mit ihrem VW Polo aus der Arenshorster Straße nach links auf die B51 einzubiegen. Dabei übersah die Frau den bevorrechtigten VW Golf eines 58-jährigen Bohmters, der die B51 in Richtung Osnabrück befuhr. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrzeugführer sowie eine 21-jährige Mitfahrerin im Polo jeweils leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in Krankenhäusern behandelt. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt.

