Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen

Dissen a.T.W. (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde am Dallhofweg, zwischen Bodderpatt und Autobahn, ein Kleintransporter zum Ziel von Kriminellen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem Firmenfahrzeug und entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich bei der Polizei in Dissen unter 05421 921390 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell