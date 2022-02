Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: GMHütte: Hilter a.T.W. - Unbekannter zündelt in Waldgebiet

Osnabrück (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es gegen 04.20 Uhr zu einem kleinen Brand in einem Waldstück in Hilter. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte zwischen der Straße Am Eggebrink und der BAB 33 im Unterholz eine Stichflamme. Er informierte umgehend die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Kräfte vor Ort war das Feuer bereits erloschen. An der Brandstelle konnten Plastik- und Stoffreste gesichert werden, zudem roch es nach Benzin. Nur etwa 400 Meter vom Brandort entfernt befindet sich eine Tankstelle, bei welcher der unbekannte Täter vermutlich den benötigten Kraftstoff erlangte. Die Ermittler gehen aufgrund der aktuellen Erkenntnisse von einer Testung eines Molotov Cocktails aus. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Täter. Wer Hinweise zu diesem oder zur Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei GMHütte unter der Tel. 05401/879500 zu melden.

