Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Tödlicher Verkehrsunfall - Frontalzusammenstoß Pkw und Sattelzug

Belm (ots)

Am Donnerstag ereignete sich auf der Icker Landstraße (L87) ein tödlicher Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Gegen 16:55 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Badbergen mit seinem Ford Mondeo und einem Planenanhänger die Icker Landstraße in nördliche Richtung. Nach Angaben von Augenzeugen führte eine plötzlich auftretende Windböe dazu, dass der Planenanhänger nach rechts von der Fahrbahn gedrückt wurde. Dadurch geriet der ziehende Pkw ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der 57-jährige Kraftfahrer hatte noch versucht auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der 50-jährige Autofahrer und seine 30-jährige Beifahrerin wurden schwerst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aufwendig befreit werden. Ein Notarzt stellte noch an der Unfallstelle den Tod des 50-Jährigen fest. Die 30-jährige Frau aus Badbergen wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lkw blieb körperlich unversehrt. Ein Abschleppunternehmen barg die verunfallten Fahrzeuge, darunter ein auf dem Planenanhänger transportiertes Motorrad. Die L87 wurde für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Aus den Unfallfahrzeugen traten Betriebsstoffe aus, das kontaminierte Erdreich wird am Freitag von einem Unternehmen ausgekoffert. An dieser Maßnahme ist auch die untere Wasserbehörde beteiligt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell