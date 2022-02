Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Kupferdiebstahl von Schrottplatzgelände - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Erneut machten sich unbekannte Täter an einem Altemetallhof in Alfhausen zu schaffen. Zwischen Mittwoch (17.00 Uhr) und Donnerstag (07.00 Uhr) gelangten die Unbekannten über einen Zaun auf das umfriedete Gelände an der Heeker Straße, Ecke Bersenbrücker Straße. Sie brachen gewaltsam in eine dortige Halle ein und entwendeten daraus diverses Kupfermaterial. Aufgrund des Gewichts und Größe des Diebesguts ist davon auszugehen, dass dieses mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Bereits im Januar (28.-31.01) wurde mit derselben Zielrichtung in den Betrieb eingebrochen. Hinweise auf die Tat, Täter oder das mögliche Transportfahrzeug erbittet die Polizei aus Bersenbrück unter 05439/9690.

