POL-OS: Bohmte: Einbrecher lassen Leiter stehen - Wer kann Hinweise zum Gegenstand geben?

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Wochenende trieben unbekannte Täter zwischen Freitag (11.02.22, 15 Uhr) und Montag (13.02, 13 Uhr) ihr Unwesen in einem Wohnhaus am Ahornweg. Die Einbrecher sind dabei über den rückwärtigen Bereich an das Wohnhaus gelangt und verschafften sich auf gewaltsame Art und Weise Zutritt ins Innere des Hauses. Sie nahmen Diebesgut an sich und ließen dabei eine ältere Alustandleiter, bestehend aus noch zwei Elementen, ehemals drei, zurück. Da dessen Herkunft bislang unbekannt ist, bitten die Ermittler nun die Bevölkerung um Hinweise zur Herkunft oder Eigentümer der abgebildeten Leiter unter 05471-9710 zu melden.

