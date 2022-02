Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen: Reh ausgewichen - Smart prallte gegen Scheunenwand - zwei Personen schwer verletzt

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Freitag ereignete sich auf dem Fürstenauer Damm ein Verkehrsunfall mit zwei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten Personen. Zwei junge Männer waren gegen 00.50 Uhr mit einem Smart "for two" auf dem Fürstenauer Damm in Richtung Neuenkirchen unterwegs. Als plötzlich ein Reh die Straße querte wich der 22-jährige Fahrer diesem aus, kam infolgedessen von der Fahrbahn ab und prallte nahezu frontal gegen eine geklinkerte Scheunenwand unweit der Kolpingstraße. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien und suchte Hilfe beim Eigentümer der leicht beschädigten Scheunenwand. Bei Eintreffen der Polizei kümmerten sich der Notarzt und Rettungsdienst bereits um den Unfallverursacher und dessen 23-jährigen Beifahrer. Sie wurden im Anschluss in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der Kleinstwagen erlitt einen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzt 8.000 Euro.

