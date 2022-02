Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Vereinsheim von Einbrechern aufgesucht

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter machten sich zwischen Mittwochabend, 19.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 08.00 Uhr an dem Vereinsheim des TUS in Bad Essen zu schaffen. Durch grobe Gewaltanwendung an einer Terrassentür gelangten sie in das Gebäude am Aßbruchweg. Derzeit werden die Räumlichkeiten als Corona-Testzentrum einer Apotheke genutzt. Die Einbrecher nahmen Diebesgut in Form von Bargeld an sich und verließen das Objekt durch die beschädigte Tür in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei in Bohmte unter 05471/9710 entgegen.

