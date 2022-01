Polizei Gütersloh

POL-GT: Fragen zur Einbruchsprävention? Nutzen Sie unsere Beratungshotline

Kreis Gütersloh (FK) - Ein Einbruch in das eigene Haus oder die eigene Wohnung ist furchtbar. Einbrecher hinterlassen nicht nur materielle Schäden. Das Wissen, dass Unbekannte in das privateste Umfeld eingedrungen sind, ist für viele Betroffene noch viel schlimmer. Wissen Sie, wie Sie sich vor einem Einbruch am besten schützen können? Manchmal sind es die ganz einfachen Tricks und Kniffe, die sehr wirkungsvoll sind. Haben Sie sich schon einmal Gedanken zum Thema Einbruchschutz gemacht?

Die technischen Sicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh, Guido Baratella, Kriminalhauptkommissar und Uwe Arlitt, Regierungsbeschäftigter, stehen Ihnen am Donnerstag, 13.01. und am Dienstag, 18.01. jeweils zwischen 08.00 Uhr und 20.00 Uhr telefonisch unter der Telefonnummern 05241 869-1878 (Uwe Arlitt) und 05241 869-1879 (Guido Baratella) zur Verfügung. Haben Sie Fragen zum Thema Einbruchschutz, die Sie schon immer mal einem Spezialisten stellen wollten? Sämtliche Fragen rund um den Themenkomplex Einbruchsprävention können Sie im Rahmen der Telefonhotline an technischen Sicherheitsberater richten.

Über das Hotlineangebot hinaus, können sie jederzeit mit den beiden Spezialisten einen Beratungstermin ausmachen. Guido Baratella und Uwe Arlitt beschäftigen sich tagtäglich mit diesem Thema und den individuellen Herausforderungen eines jeden Objektes. Auf Wunsch suchen sie Ihr Haus oder die Wohnung auf und machen Verbesserungsvorschläge direkt vor Ort. Die Beratung ist in allen Fällen kostenlos! Eigentümer und auch Mieter sollen so in die Lage versetzt werden, ihr Haus bzw. ihre Wohnung wirkungsvoll gegen Einbruch zu schützen.

