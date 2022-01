Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrerin bei Dooring-Unfall leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagnachmittag (07.01., 16.50 Uhr) ereignete sich auf der Straße Blessenstätte in der Gütersloher Innenstadt ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 59-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Zuvor parkte die 71-jährige Fahrerin eines Peugeot ihr Fahrzeug an der Blessenstätte in einer Parkbucht zwischen der Fahrbahn und dem Radweg. Als ihr 46-jähriger Beifahrer die Tür öffnete, befuhr zeitgleich die Radfahrerin den Radweg der Blessenstätte in Richtung der Straße Unter den Ulmen. In der Folge kollidierte die Radfahrerin mit der Beifahrertür und stürzte.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme gab die 59-jährige Gütersloherin an, keinen Rettungsdienst zu benötigen und wollte sich zu einem späteren Zeitpunkt selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Zudem entstand geringer Sachschaden.

Sogenannte Dooring-Unfälle passieren nicht selten in innerstädtischen Bereichen, wo neben einer Parkbucht ein Fahrradstreifen verläuft. Wird eine Autotür beim Aussteigen unvermittelt aufgerissen, könnte ein auf dem Fahrradstreifen fahrender Radfahrer dagegen knallen. Denn je nach gefahrener Geschwindigkeit hat der Radfahrer keine Chance rechtzeitig auszuweichen oder zu bremsen. Auch ist der Platz um auszuweichen nicht immer vorhanden.

Um das Risiko eines Dooring-Unfalls zu minimieren, empfiehlt sich eine einfache Angewohnheit. Fahrer und Beifahrer sollten beim Aussteigen den so genannten "Holländischen Griff" anwenden. Der Fahrer öffnet die Tür mit der rechten Hand, der Beifahrer mit der linken Hand. Auf diese Weise dreht man den Oberkörper und macht automatisch einen Schulterblick. Einen sich nähernden Radfahrer nimmt man so eher wahr und minimiert damit die Gefahr von schwersten Verletzungen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell