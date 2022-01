Polizei Gütersloh

POL-GT: Mitarbeiterin abgelenkt - Unbekannte erbeuten Bargeld

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagnachmittag (08.01., 15.00 Uhr) wurde die Polizei über einen Diebstahl in einem Buchladen an der Münsterstraße informiert.

Gegen 14.25 Uhr betrat ein Mann den Laden und verwickelte eine Mitarbeiterin in ein längeres Gespräch. Anschließend verließ er den Laden. Kurze Zeit später bemerkte die Mitarbeiterin den Diebstahl von Bargeld aus der Kasse. Es ist wahrscheinlich, dass die Mitarbeiterin bewusst abgelenkt worden ist, um den Zeitraum für den Griff in die Kasse zu nutzen.

Der in Erscheinung getretene Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Er war ca. 20 - 30 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Er sprach in deutscher Sprache ohne Akzent, hatte braune Haare und trug eine Cappy. Er trug einen blauen Mund-Nasen Schutz mit einem "Lacoste" Aufdruck. Zudem war er mit einer Daunenjacke- oder Weste, Jeans und Sneakern bekleidet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Mann oder auch einem Mittäter geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

