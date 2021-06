POL-HAM: Neuer Einstellungsberater bei der Polizei Hamm

Polizeipräsidium Hamm

Neuer Einstellungsberater bei der Polizei Hamm

Polizeioberkommissar (POK) Tobias Fecke ist der neue Einstellungsberater bei der Polizei Hamm! Der 34-Jährige tritt damit in die Fußstapfen von Polizeihauptkommissarin Eva-Maria Kapellari und ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Einstieg bei der Polizei. Dafür ist er auf Berufsmessen, Infoveranstaltungen, in Schulen und in Berufsinformationszentren unterwegs.

Der gebürtige Hammenser wohnt zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter in Hamm und ist seit 2006 bei der Polizei. Fecke hat bereits zahlreiche Stationen durchlaufen, unter anderem war er für jeweils vier Jahre beim Einsatztrupp sowie im Wach- und Wechseldienst tätig. Seine Erfahrungen möchte der 34-Jährige nun an Bewerberinnen und Bewerber weitergeben: "Ich freue mich darauf, jungen Leute den Polizeiberuf näherzubringen und all ihre Fragen aus erster Hand zu beantworten. Es ist total wichtig, als Interessentin beziehungsweise Interessent einen geeigneten Ansprechpartner zu haben - und diese Aufgabe übernehme ich sehr gerne!", erzählt Fecke.

Sein Debüt gab der Polizeioberkommissar im Rahmen einer Videokonferenz mit Schülerinnen und Schülern der Hammer Marienschule. Das Gespräch fand aus pandemischen Gründen nicht wie sonst üblich vis à vis statt - war aber trotzdem ein voller Erfolg! Fecke gab den Realschülerinnen und Realschülern einen Einblick in den Polizeiberuf und stellte sich den zahlreichen Fragen.

Fecke machte die baldigen Absolventinnen und Absolventen der Realschule auch auf den neuen Weg zur Polizei NRW aufmerksam: Ab dem Schuljahr 2022/2023 bieten verschiedene Berufskollegs in NRW den neuen Bildungsgang "Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst" (kurz: Fachoberschule Polizei) an. Schülerinnen und Schüler mit einem mittleren Schulabschluss können nach erfolgreicher Bewerbung eines dieser Berufskollegs besuchen und hier ihr Fachabitur ablegen. Anschließend geht es dann nahtlos weiter mit dem Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung.

Die Bewerbungsphase für die Fachoberschule Polizei läuft noch bis zum 8. Oktober 2021, Beginn des Schuljahres ist am 1. August 2022. Weitere Infos gibt es unter https://www.genau-mein-fall.de/nextlevel/

Für diejenigen, die die Schule bereits mit einem Abitur abschließen, ist das duale Studium zur Polizeikommissarin/zum Polizeikommissar der perfekte Einstieg. Auch hier läuft die Bewerbungsfrist noch bis zum 8. Oktober 2021, das Studium beginnt dann zum 1. September 2022. Unter https://www.genau-mein-fall.de/index.html finden sich Informationen zu den Bewerbungsvoraussetzungen und Co.

Sobald die Corona-Pandemie es wieder erlaubt, wird Tobias Fecke natürlich nicht nur digital per Videokonferenz unterwegs sein, sondern die Polizei Hamm auch wieder persönlich in Schulen und auf Messen vertreten!

POK Tobias Fecke steht während der üblichen Bürozeiten für weitere Fragen zur Verfügung: Tel.: 02381/916-1216 Email: personalwerbung.hamm@polizei.nrw.de

