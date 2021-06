Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 29-jähriger Rollerfahrer wurde am Dienstag, 22. Juni, bei einem Alleinunfall auf der Ahlener Straße, unweit Bornstraße, verletzt. Er befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Ahlener Straße in Richtung Norden, als er mit einer Warnbarke am Straßenrand kollidierte. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Der Rollerfahrer wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.(mw)

