Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Verletzte nach Motorradunfällen am Wochenende #polsiwi

Bad Berleburg-Girkhausen und Kreuztal-Krombach (ots)

Am Freitagabend (10.09.2021) gegen 18:00 Uhr stürzte ein 29-jähriger Kradfahrer auf der Bundesstraße B480 in Girkhausen und verletzte sich dabei leicht.

Er war von Winterberg aus kommend in Richtung Bad Berleburg unterwegs. Ersten Ermittlungen zu Folge ist er aufgrund eines Bremsfehlers von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Hierbei verletzte er sich leicht.

Am Sonntagnachmittag (12.09.2021) fuhr eine 58-jährige Motorradfahrerin auf einen Pkw auf, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Sie fuhr gegen 17:30 Uhr auf der Landstraße L729 von Olpe in Richtung Kreuztal. Im Einmündungsbereich L907/ Burgseifen übersah die 58-Jährige den vor ihr bremsenden Pkw und fuhr auf. Nach dem Aufprall stürzte die Kradfahrerin. Sie ist schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Die 46-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Aufgrund des guten Wetters waren zahlreiche Motorradfahrer am Wochenende unterwegs. In den letzten 10 Tagen ereigneten sich landesweit sechs Unfälle mit tödlich verletzten Motorradfahrern. In vier Fällen waren allerdings nicht die Biker die Unfallverursacher. Daher führte die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein am Sonntag gezielt Kontrollen rund um Motorradfahrer durch, wobei auch die übrigen Verkehrsteilnehmer nicht außer Acht gelassen wurden.

Bei der Sonderkontrolle wurden zahlreiche motorisierte Zweiradfahrer/innen in Augenschein genommen. Letztlich waren 12 Biker zu schnell unterwegs. Sieben Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, ein Fahrer wird nicht nur sein Motorrad in naher Zukunft für einen Monat stehen lassen müssen. Darüber hinaus stellten die Beamten zwei weitere Verstöße im technischen Bereich fest. Auch hier schrieben die Polizisten entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Dass aber nicht nur Motorradfahrer schnell fahren können, zeigten die übrigen Geschwindigkeitsmessungen. Insgesamt waren neben den Bikern 372 andere Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. In 96 Fällen erwartet die Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, in fünf Fällen waren die Verstöße derart eklatant, dass Fahrverbote drohen.

Gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Unfallbilanz mit sechs unfalltoten Bikern bittet die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein darum, die bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen zu beachten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell