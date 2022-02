Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Heckscheibe eines Pkw auf Parkplatz an der Harzer Straße eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Auf einem Parkplatz an der Harzer Straße gegenüber der Einmündung Oeseder Straße wurde zwischen 08.15 Uhr und 18.00 Uhr am Donnerstag die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen. Der schwarze Mercedes stand rückwärts eingeparkt an der Nordseite des Parkplatzes, sodass sich das Heck unmittelbar am Zaun zum Nachbargrundstück befand. Der Täter schob die Kofferraumabdeckung zurück um nach Wertgegenständen zu suchen, wurde jedoch nicht fündig. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500 entgegen.

