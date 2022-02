POL-OS: Melle: Auffälliger E-Scooter an der Sparkasse entwendet

Polizeiinspektion Osnabrück

Melle: Auffälliger E-Scooter an der Sparkasse entwendet

Melle (ots)

Bereits am Dienstag, dem 24.01.22, gegen 09:33 Uhr wurde an der Sparkasse in der Mühlenstraße ein auffälliger E-Scooter entwendet. Erste Ermittlungen lassen auf einen männlichen Täter schließen, der das Elektrokleinstfahrzeug in Betrieb nahm und vom Tatort wegfuhr. Die Ermittler der Polizei Melle sind nun auf der Suche nach dem Verbleib des gestohlenen E-Scooters der Marke BMW, Modell X2City. Das Foto zeigt ein baugleiches Fahrzeug. Geführt wurde der Roller zuletzt mit dem hellblauen Versicherungskennzeichen 743-NHF. Hinweise zu der Tat und zum Fahrzeug nimmt das Kommissariat in Melle unter 05462/920600 entgegen.

