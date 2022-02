Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Quad kollidierte mit umgestürztem Baum - zwei Verletzte

Belm (ots)

Am Freitag, gegen 20 Uhr, befuhren zwei junge Männer gemeinsam auf einem Quad den Power Weg in Richtung Venne. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nahm der 21-jährige Fahrzeugführer einen umgestürzten Baum auf der Fahrbahn zu spät wahr und kollidierte mit diesem. Der Mann aus Ostercappeln und sein Mitfahrer, ein 18-Jähriger aus Belm, schleuderten beide über den Lenker des Quads und auf die Fahrbahn. Beide Personen kamen in ein Krankenhaus, der 21-Jährige mit schweren und der 18-Jährige mit leichten Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell