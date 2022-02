Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Zielfahnder des LKA BW verhaften gesuchten Großdealer

Stuttgart (ots)

Den Zielfahndern des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg (LKA BW) ist es gelungen, einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten 27-jährigen Drogendealer zu lokalisieren. Gemeinsam mit der Fahndung des Polizeipräsidium Stuttgart konnte am 24. Januar der bestehende Haftbefehl in Stuttgart vollstreckt und der Gesuchte verhaftet werden.

Bereits seit April 2021 führt die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift des LKA BW gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart mehrere Ermittlungsverfahren gegen türkischstämmige Beschuldigte aus dem Raum Stuttgart sowie dem Rems-Murr-Kreis. Der Gesuchte selbst wohnte im Rems-Murr-Kreis. Dort soll er einen schwunghaften Handel mit Marihuana im mittleren zweistelligen Kilogrammbereich betrieben haben. Mitte Mai tauchte er im Anschluss an Durchsuchungsmaßnahmen unter.

Am Tag nach der Festnahme erfolgte die Vorführung des 27-Jährigen vor dem Ermittlungsrichter, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Seither befindet sich der Festgenommene in Untersuchungshaft.

Hinweis:

Bei der Bekämpfung von organisierter Rauschgiftkriminalität arbeiten das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und das Zollfahndungsamt Stuttgart in zwei Gemeinsamen Ermittlungsgruppen Rauschgift Polizei/Zoll (GER) zusammen. Die speziellen Ermittlungsgruppen sind an zwei Standorten - in Stuttgart und Karlsruhe - stationiert und bekämpfen herausragende Fälle des illegalen Handels und Schmuggels mit Drogen.

