LKA-BW: Besuch der Polizeirabbiner im Landeskriminalamt Baden-Württemberg

Stuttgart (ots)

Die beiden Polizeirabbiner sind bundesweit ein Novum. Heute um 13 Uhr begrüßte Andreas Stenger, Präsident Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW), die Polizeirabbiner Moshe Flomenmann und Shneur Trebnik im LKA BW. Anna-Katharina Kirsch, Geschäftsführerin des Kompetenzzentrums gegen Extremismus in Baden-Württemberg (konex) - war ebenfalls Teil dieser Gesprächsrunde.

"Extremismus, Diskriminierung und Antisemitismus dürfen in unserer Gesellschaft keinen Nährboden finden. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg bekämpft jegliche Ausprägungen des Extremismus und Antisemitismus mit allen Mitteln des Rechtsstaats und setzt in diesem Bereich einen Handlungsschwerpunkt mit hohem Ressourceneinsatz. Mit der Verlagerung von konex zum LKA BW zum 1. Januar 2022 hat unser LKA BW weiter an wissenschaftlicher Expertise gewonnen, die vor allem auch im operativen und strategischen Bereich von deutlichem Mehrwert ist", sagte Stenger.

Dem Präsidenten des LKA BW war es ein Anliegen, die Polizeirabbiner kennenzulernen und mehr über die facettenreiche Arbeit zu erfahren. Gleichzeitig wurden die Möglichkeiten für eine künftige enge Kooperation besprochen.

Die Runde war sich einig: Die Begegnung war von wechselseitiger Wertschätzung auf Augenhöhe geprägt. "Wir haben großes Vertrauen in die polizeiliche Arbeit. Umgekehrt spüren wir auch das Vertrauen der Polizei in die jüdischen Gemeinden und in unsere Arbeit als Polizeirabbiner. Wir wollen gerne die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit dem aktiven, jüdischen Leben im Land vertraut machen", betonte Trebnik, der für den württembergischen Landesteil zuständig ist. "Gemeinsam werden wir Barrieren weiter abbauen, Aufklärungsarbeit leisten und so dazu beitragen, dass sich unser Miteinander weiter verbessert. So können wir viel für die Menschen in Baden-Württemberg erreichen", ergänzte Flomenmann, der im badischen Landesteil aktiv ist.

Im August 2021 führte der Stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl die Polizeirabbiner feierlich in ihr Amt ein. Ihre Berufung erfolgte bereits zu Beginn des Jahres 2021. Seither vermitteln die Polizeirabbiner ihr Wissen über das Judentum in Aus- und Fortbildungsveranstaltungen der Polizei Baden-Württemberg und stehen zudem allen Beschäftigten der Polizei sowie ihren Angehörigen als Vertrauens- und Ansprechpersonen zur Verfügung.

Weitere Informationen zum konex bzw. der Ausstiegsberatung sind auf der Homepage abrufbar: www.konex-bw.de

Das anonyme Hinweisgebersystem BKMS "Rechtsextremismus" ist unter https://www.bkms-system.net/bw-staatsschutz erreichbar.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell