POL-UL: (BC) Bad Buchau - Einbruch in Getränkemarkt

Unbekannte drangen am Wochenende in ein Geschäft in Bad Buchau ein.

Ulm (ots)

Zwischen Samstag 21 Uhr und Montag 6 Uhr warfen Unbekannte mit einem Stein eine Scheibe an dem Getränkemarkt in der Oberbachstraße ein. Im Innern warfen sie eine Vielzahl von Getränkekisten um und zerstörten zahlreiche Flaschen. Durch das Loch in der Scheibe verließe sie das Gebäude wieder. Ob die Unbekannten Beute machten, ist noch unklar. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Bad Schussenried (Telefon 07583 942020) sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können.

