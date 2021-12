Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Rauch aus Mehrfamilienhaus

Am Montag rückte die Feuerwehr in Blaubeuren aus.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr schaltete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Auf dem Rucken einen Gefrierschrank an. Daraufhin rauchte das Gerät. Dem Bewohner gelang es nicht, das Schmoren mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Die Feuerwehr rückte an, baute den ganzen Schrank aus und bannte die Gefahr. Das Gebäude wurde wohl nicht in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde ebenfalls niemand.

+++++++ 2421441

Jürgen Rampf / Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell