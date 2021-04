Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fahrradfahrer stürzt schwer - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Samstag, 10.04.2021, gegen 11:15 Uhr, in der Gurtweiler Straße in WT-Waldshut schwer gestürzt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kam der 44-jährige alleinbeteiligt zu Fall, als er mit seinem Fahrrad bergwärts in Richtung Gurtweil unterwegs war. Hierbei zog er sich schwere Gesichts- und Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber kam er in ein Freiburger Klinik.

