Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Vorfahrtsverstoß - zwei Leichtverletzte

Wallenhorst (ots)

Am Freitag, gegen 15:55 Uhr, beabsichtigte ein 63-jähriger Mann aus Lotte aus der Zeppelinstraße nach rechts auf die Hansastraße einzubiegen. Die vorhandene Lichtzeichenanlage war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb und es fiel starker Regen. Der 63-Jährige bog mit seinem Nissan Qashqai ab und übersah dabei eine bevorrechtigte 23-Jährige, die die Hansastraße mit ihrem Hyundai i10 in östliche Richtung befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Mann aus Lotte und die Fahrzeugführerin aus Neuenkirchen-Vörden wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser. Die Beifahrer in beiden Pkw blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen hatten Airbags ausgelöst, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell