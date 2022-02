Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu Unfallflucht in Himmelsthür gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ermittler der Polizei Hildesheim suchen mögliche Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich bereits am vergangenen Mittwochvormittag, 09.02.2022, in der Straße An der Pauluskirche ereignete.

Zwischen 10:10 Uhr und 12:15 Uhr wurde dabei ein schwarzer Audi A6 Avant am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2500 - 3000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug stand in einer Parkbucht quer zur Fahrbahn vor der dortigen Ladenzeile. Bei dem Verursacher könnte es sich vorliegenden Informationen zufolge um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben, das den Schaden vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht hat.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

