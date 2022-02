Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und leistet Widerstand

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 41-jähriger Mann aus Hildesheim kam letzte Nacht beim Befahren der Zufahrtstraße zum Kleingartenverein Hohnsen mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und rutschte einen Abhang herunter. Wie sich herausstellte, stand er deutlich unter Alkoholeinfluss. Bei einer Blutprobenentnahme leistete er Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten/-innen.

Das betreffende Fahrzeug fiel einer Streifenbesatzung gegen 00:00 Uhr auf, als es neben der Zufahrtstraße seitlich an einem Hang stand. Im Auto saß der leichtverletzte, alkoholisierte 41-jährige. Ein hinzugezogener Rettungswagen versorgte den Mann, der sich zunehmend aggressiver und unkooperativer zeigte. Versuche ihn zu beruhigen schlugen fehl. Eine Verbringung zur Wache war letztlich nur unter Zwang möglich. Gegen eine anschließende Blutprobenentnahme sperrte er sich aktiv, so dass auch diese Maßnahme nur mit Zwang durchgeführt werden konnte. Dabei stieß der Mann fortlaufend Beleidigungen gegen die Beamtinnen und Beamten aus. Des Weiteren schlug er gegen eine Plexiglasscheibe, die anschließend in Richtung einer Beamtin fiel.

Nach Durchführung aller Maßnahmen und nachdem sich der Mann beruhigt hatte, durfte er gehen. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichen Angriffs sowie Beleidigung ein. Der Führerschein des 41-jährigen wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell