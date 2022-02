Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mann aus Hildesheim wiederholt ohne Führerschein unterwegs

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine Streifenbesatzung hielt gestern Mittag (13.02.2022) in der Frankenstraße einen 56-jährigen Hildesheimer an, nachdem dieser zum wiederholten Mal ein Auto steuerte, ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein.

Gegen 12:20 Uhr fiel den Beamten ein VW Golf in der Senator-Braun-Allee auf, den sie bereits von einer früheren Kontrolle kannten. Wie bereits vermutet, befand sich am Steuer der 56-jährige. Der Mann ist in der jüngeren Vergangenheit zwei Mal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen.

Bei der Überprüfung ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund wurde mit ihm die hiesige Dienststelle aufgesucht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Nach Abschluss aller Maßnahmen durfte der 56-jährige gehen. Die Beamten leiteten ein weiteres Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts einer Fahrt unter Drogeneinfluss ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell