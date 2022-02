Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ortseingangsschild Stadt Alfeld - OT Sack - entwendet

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 13.02.2022, gegen 17:00 Uhr, wird der Diebstahl einer Ortstafel der Stadt Alfeld mitgeteilt. Unbekannte Täter entwenden das Ortseingangsschild der Stadt Alfeld, Ortsteil Sack, Es ist an der L 469, am Ortseingang von Adenstedt kommend, aufgestellt gewesen. Das Schild ist vermutlich in der Nacht vom 12. auf den 13.02.22 aus der Halterung entfernt worden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05181-9116115 entgegen.

