Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in 31174 Dingelbe

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Dingelbe (erb); Am Abend des 12.02.2022 zeigte der 32-jährige Eigentümer eines Ford Focus eine "Verkehrsunfallflucht" zu seinem Nachteil bei der Polizei Bad Salzdetfurth an. Vorhandenen Erkenntnissen zufolge befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Konrad-Adenauer-Straße in 31174 Dingelbe aus Richtung 31174 Farmsen kommend, als er mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW des Anzeigeerstatters seitlich zusammenstieß. Ein Gast eines nahegelegenen Schnellimbisses bemerkte gegen 20:30 Uhr noch einen lauten Knall und einen schnell davonfahrenden Kleinwagen. Er informierte anschließend den PKW-Eigentümer, welcher wiederum die Polizei alarmierte. Vor Ort wurde ein abgefahrener Seitenspiegel am tatgeschädigten PKW festgestellt. Das unbekannte Fahrzeug dürfte demnach rechtsseitig ebenfalls einen Unfallschaden aufweisen. Das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth sucht nun nach weiteren Zeugen und Hinweisgebern zum Unfall. Diese mögen sich bitte unter der Telefonnummer 050639010 melden.

