POL-HI: Giesen - Mann angegriffen

Hildesheim (ots)

Giesen (jb) Am Freitag, gg. 18.45 Uhr soll es an der Kreuzung Schöne Aussicht/Hermann-Löns-Str. zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 55-jährigen Giesener und 4 bislang unbekannten Männern gekommen sein. Nach Angaben des 55- Jährigen hätten ihn die 4 Personen schon ab Ortseingang Giesen, von Hasede kommend, verfolgt. An der o. g. Kreuzung habe ihn einer der Personen dann mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Schläfe geschlagen, worauf das Opfer umfiel. Ein zweiter Täter habe ihn am Kragen haltend wieder hochgezogen, worauf er noch einen Faustschlag ins Gesicht erhielt. Nachdem er dann noch einen Schlag auf den Hinterkopf erhielt, flüchteten die Personen in Richtung Rathausstr.. Zumindest 2 Täter können als ca. 30-35 Jahre, ca. 190 cm groß mit schlanker Statur beschrieben werden. Der 1. soll schulterlange schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart, eine große Nase gehabt haben und bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, weißen Hemd und schwarzen Schuhen gewesen sein. Der 2. soll eine schwarze Jeans, rote Schuhe und ein rotes Hemd getragen haben. Alle Personen sollen sich in rumänischer Sprache unterhalten haben. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können oder Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

