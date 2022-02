Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Sachbeschädigung am Gymnasiumsfenster

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) In der Zeit von Freitag, 16.00 Uhr auf Samstag, 09:50 Uhr wurde eine Fensterscheibe zum Schulhof des Gymnasiums in Sarstedt beschädigt. Aufgrund von diverser leerer, zerbrochener Flaschen, die in diesem Bereich vorgefunden wurden, ist davon auszugehen, dass es dort in dieser Nacht zu einem Treffen gekommen ist, in dessen Verlauf die Glasscheibe beschädigt wurde. Hinweise erbittet die Polizei in Sarstedt, Tel. 05066/9850.

