Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw in Gronau

Hildesheim (ots)

(sud) Am Freitag, den 11.02.2022, in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 21:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Netto-Supermarktes in der Ladestraße 7, 31028 Gronau, ein weißer Mitsubishi beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die linke Fahrzeugseite des Pkw. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0506893030 bei der Polizei in Elze zu melden.

