POL-HI: Pkw unter Alkoholeinfluss geführt

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth- Am Freitag, den 11.02.2022, um 18:00 Uhr, fällt einer Funkstreifenwagenbesatzung auf der Landstraße L490, Am Bahnhof, in Bad Salzdetfurth OT Bodenburg, ein BMW auf. Die Beamten entschließen sich, dem Pkw zu folgen. Trotz deutlicher Anhaltesignale reagiert der Fahrzeugführer nicht. Während des Hinterherfahrens gerät der Pkw mehrmals auf die Gegenfahrspur. Auch beim Abbiegen nach rechts in den Verbindungsweg zwischen Bodenburg und Bad Salzdetfurth gerät der Fahrzeugführer wiederholt in den Gegenverkehr und fährt deutliche Schlangenlinien.

Während der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Der 56-jährige Bodenburger brauchte mehrere Versuche, am mobilen Testgerät einen Atemalkoholtest durchzuführen. Letztlich ergab dieser einen Wert von 1,98 Promille. In der PI Hildesheim wird durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Nutzung fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge bis zur gerichtlichen Entscheidung untersagt. Dem 56-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

