Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Timmendorfer Strand

Unbekannte zerstechen Reifen - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Bereits zwischen dem 29. und 30. Januar 2022 haben unbekannte Täter alle vier Reifen eines parkenden Transporters in Timmendorfer Strand zerstochen und die Kennzeichenschilder entwendet. Die Polizei in Timmendorfer Strand ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls sowie der Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Der tatbetroffene Ford Transit wurde am Samstagnachmittag (29.01.) unbeschädigt auf dem Parkplatz hinter einem Mehrfamilienhaus im unteren Bereich der Dornkampstraße geparkt. Am nächsten Morgen bemerkte der 54 Jahre alte Halter, der den Transporter als Firmenfahrzeug nutzt, sowohl das Fehlen beider Kennzeichen als auch die luftleeren Reifen. Er alarmierte daraufhin die Polizei, die im Zuge der Spurensicherung feststellte, dass die Reifen mittels eines Werkzeuges beschädigt wurden.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Während der Sachverhaltsaufnahme wurde zudem bekannt, dass der Ostholsteiner Ford schon im Dezember 2021 durch Unbekannte zerkratzt wurde. Ob dieser Vorfall im Zusammenhang mit den zerstochenen Reifen steht, wird nun geprüft. Zeugen, die an dem fraglichen Wochenende verdächtige Beobachtungen in der Dornkampstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04503-40810 oder per E-Mail an TimmendorferStrand.Pst@polizei.landsh.de bei der Polizeistation Timmendorfer Strand zu melden.

Foto: © Polizei - freigegeben

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell