Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Dahme

12 Schilder an Weidezaun mit roter Farbe besprüht - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Zwischen Montag (07.02.2022) und Mittwoch (09.02.2022) haben Unbekannte insgesamt 12 Hinweisschilder an einer Rinderkoppel zwischen Dahme und dem Rosenfelder Strand mit roter Farbe besprüht. Deswegen ermittelt die Polizei in Grube jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 600 Euro.

Die betroffene Weide für Hochlandrinder befindet sich zwischen dem Strand und dem Deich inmitten eines Naturschutzgebietes. Dort weisen 12 Hinweisschilder darauf hin, dass das Betreten des Naturschutzgebietes nicht gestattet ist. Die Hochlandrinder werden in dem Bereich zur Landschaftspflege eingesetzt und dienen damit auch dem Hochwasserschutz.

Die Beamten in Grube suchen Zeugen, die in der Zeit von Montag bis Mittwoch (09.02.2022) verdächtige Personen im Bereich der Weide festgestellt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Grube unter der Telefonnummer 04364-7669920 entgegen.

