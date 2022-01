Polizei Gütersloh

POL-GT: 15-Jährige E-Scooter Fahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Donnerstagabend (27.01., 19.30 Uhr) kam es auf dem Westring in Höhe der Rhedaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte eine 15-jährige Gütersloherin mit einem E-Scooter den Westring in Höhe der Rhedaer Straße in Richtung Brandenburger Straße zu queren. Dabei kam es zu einem Unfall mit einem 54-jährigen VW-Fahrer, welcher von der Rhedaer Straße nach links in Richtung Rheda fahren wollte.

Die E-Scooter Fahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gefahren. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell