Polizei Hamburg

POL-HH: 220121-2. Zeugenaufruf nach Volksverhetzung

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.01.2022, 15:15 Uhr

Tatort: Hamburg-Bahrendfeld, Schützenstraße

Die Polizei Hamburg sucht Zeugen, die Angaben zu einer Volksverhetzung geben können, die gestern Nachmittag in Hamburg-Bahrenfeld stattfand. Der für solche Delikte der Hasskriminalität zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt führt die Ermittlungen.

Eine 36-jährige Frau zeigte am gestrigen Abend bei der Polizei an, dass sie am Nachmittag von der Schützenstraße in den Bahrenfelder Steindamm gegangen sei. Zusammen mit ihren beiden Kindern (sechs Jahre bzw. acht Monate alt) wurde sie unvermittelt von einem Mann angesprochen und verbal massiv beleidigt. Die Beleidigungen bezogen sich dabei unter anderem auf die Hautfarbe der beiden Kinder. Der Täter verfolgte die Frau über die Barnerstraße bis in die Völkerstraße, wo er einen "Hitlergruß" zeigte und sich anschließend entfernte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Etwa 190 cm groß - 25-40 Jahre alt - Vermutlich braune Haare - Trug eine schwarze Wollmütze (sogenannte Fischermütze) - Schwarze, kurze Daunenjacke und schwarze Hose mit Seitentaschen - Springerstiefel

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040- 4286 56789 entgegen.

Veh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell