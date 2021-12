Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Geldautomat gesprengt

Arnsberg (ots)

In der Stembergstraße wurden am Mittwochmorgen gegen 03.30 Uhr Zeugen von einer Explosion geweckt. Unbekannte hatten einen Geldautomaten an der Stembergstraße gesprengt. Durch die Detonation wurde das Gebäude zerstört und auch Fenster von einem benachbarten Mehrfamilienhaus beschädigt. Die Zeugen konnten einen schwarzen Audi Kombi am Tatort beobachten, welcher mit drei Personen besetzt war. Nach der Tat flüchtete der Wagen in Richtung Autobahn. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

