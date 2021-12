Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: +++Korrekturmeldung - Fundort geändert+++ Vermisster gefunden

Hochsauerlandkreis/Bestwig (ots)

Seit Samstag wurde der 34-Jährige Sutharsan aus Bestwig vermisst. Er wurde am gestrigen Abend gegen 22 Uhr am Neheimer Bahnhof durch Bekannte unverletzt gefunden. Er wurde für weitere Untersuchungen in eine Spezialklinik gebracht.

