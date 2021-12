Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Olsberg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitag gegen 17:30 Uhr sucht die Polizei nach Zeugen. Ein weißer Kastenwagen beschädigte einen Gartenzaun in der Straße "Am Medebach". Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten entfernte sich der Fahrer vom Unfallort. Bei dem Auto soll es sich vermutlich um einen Paketzustellwagen (Renault) mit Münchner Kennzeichen handeln. Die Polizei fragt jetzt: Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer hat am Freitag zur Unfallzeit ein Paket erhalten und kann Hinweise geben?

