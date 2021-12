Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Neuer Wachleiter in Schmallenberg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schmallenberg (ots)

Nachdem Albrecht Saßmannshausen der neue Leiter der Polizeiwache in Winterberg geworden ist, wurde die vakante Stelle jetzt neu besetzt. Ludger Rath übernimmt die Dienstgeschäfte in Schmallenberg. Am Freitag wurde der Polizeihauptkommissar aus Olsberg offiziell vorgestellt. Der 50-Jährige war zuvor Dienstgruppenleiter in Brilon. "Durch seine Zeit als Pressesprecher kenne ich Ludger Rath sehr gut und weiß, dass die Schmallenbergerinnen und Schmallenberger einen sehr guten Wachleiter bekommen" freute sich Landrat Dr. Schneider. Ludger Rath ist seit 1994 bei der Polizei NRW und ist nach Stationen in Köln und Unna seit 2000 im HSK. Im Hochsauerlandkreis hat er auf verschiedenen Polizeiwachen gearbeitet. Hervorzuheben ist seine Zeit als Pressesprecher von 2012 bis 2016. "Ich bin davon überzeugt, dass Ludger Rath ein sehr guter Ansprechpartner für die Kommune wird" ist sich der Abteilungsleiter Polizei Klaus Bunse sicher. Offiziell vorgestellt wurde Ludger Rath von Landrat Dr. Karl Schneider und Abteilungsleiter Polizei Klaus Bunse. Der Bürgermeister Burkhard König war ebenfalls vor Ort und freute sich den neuen Leiter der Polizeiwache persönlich kennenzulernen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell