POL-GT: Fenster am Kindergarten beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Donnerstagvormittag (27.01.) informierten Mitarbeiterinnen eines Kindergartens an der Nordstraße im Ortsteil Rheda die Polizei Gütersloh über eine Sachbeschädigung an einem Fenster.

Die Beamten stellten an einem Fenster der nördlichen Gebäudeseite fest, dass das äußere Scheibenelement eines Thermopenfensters Beschädigungen in Form eines Lochs aufweist. Womit die Sachbeschädigung begangen wurde, ist derzeitig nicht bekannt und Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen. Ein Tatzeitraum für die Sachbeschädigung konnte zwischen Mittwochmittag (26.01., 12.00 Uhr) und Donnerstagvormittag (27.01., 10.30 Uhr) eingegrenzt werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder im Bereich der Nordstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

