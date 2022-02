Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs auf der A 7

Hildesheim (ots)

BAB 7 - (jpm) Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Hildesheim beteiligten sich am gestrigen Donnerstag an einer länderübergreifenden Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs.

Dazu wurde auf der Tank- und Rastanlage Hildesheimer Börde in Fahrtrichtung Süden, zwischen 08:00 Uhr und 14:30 Uhr, eine Kontrollstelle eingerichtet.

Die Einsatzkräfte nahmen 44 Fahrzeuge und deren Fahrer unter die Lupe. Dabei wurden bei 20 Fahrzeugen insgesamt mehr als 40 Verstöße festgestellt. Dazu zählten u.a. mehrere Geschwindigkeitsverstöße, Verstöße gegen die Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten) oder falsche Bedienungen der Tachographen. Darüber hinaus waren mehrere Fahrzeuge mit mangelnder Ladungssicherung unterwegs. Einem Fahrer musste wegen Überladung die Weiterfahrt untersagt werden.

In allen Fällen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. In drei Fällen wurden bei Fahrern aus dem Ausland Sicherheitsleistungen in einer Gesamthöhe eines niedrigen vierstelligen Betrages erhoben.

Die Polizei war jedoch nicht nur repressiv sondern auch präventiv tätig. Der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Hildesheim war ebenfalls an der Kontrollstelle zugegen, um mit den Fahrern ins Gespräch zu kommen. In diesem Zusammenhang händigte er Informationsbroschüren zu Themen wie Abstand, Ablenkung oder Sekundenschlaf aus.

Das Ergebnis der gestrigen Überprüfungen zeigt, dass die Durchführung gleichgelagerter Kontrollen zur Erhöhung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen auch zukünftig zwingend erforderlich sind.

