POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.06.2021 mit einem Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Adelsheim: Basketballkorb beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigte am Dienstag einen Basketballkorb auf dem Sportgelände einer Schule in Adelsheim. Zwischen 17 Uhr und 22 Uhr rissen die Täter den Korb ab und verursachten insgesamt rund 5.000 Euro Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall auf dem Schulgelände in der Straße "Eckenberg" machen können, sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, zu melden.

