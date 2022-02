Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in einen Friseursalon

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (hep): In der Zeit von Donnerstag, 10.02.2022, 23:30 Uhr bis Freitag, 11.02.2022, 03:40 Uhr, kam es in der Klosterstraße zu einem Einbruch in einen dortigen Friseursalon. Der oder die Täter beschädigten ein Seitenfenster des Objekts und entwendeten aus dem Geschäft eine geringe Menge Bargeld und Gegenstände des Friseurbedarfs. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder dem/den Täter/n geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063/901-0, zu melden.

