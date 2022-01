Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven mit drei leicht verletzten Personen

Wilhelmshaven (ots)

Ein 63-Jähriger befuhr gestern mit seinem Pkw gegen 14.50 Uhr die Straße "Am Tiefen Fahrwasser" in Richtung Süden und missachtete im Kreuzungsbereich der Arthur-Grunewald-Straße die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw. Die beiden Insassen, eine 41-Jährige sowie ein 53-Jähriger, sowie der 63-Jährige erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

