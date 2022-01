Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ohne Fahrerlaubnis in Jever kontrolliert - Polizei leitet Verfahren gegen 39-Jährige ein

Jever (ots)

Am 04.01.2021 kontrollierten Beamte der Polizei aus Jever gegen 16.10 Uhr einen Pkw in der Wittmunder Straße in Jever. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 39-jährige Fahrzeugführerin derzeit mit einem Fahrverbot belegt ist.

Gegen die Frau aus Jever wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell