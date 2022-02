Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Duingen-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Duingen(fri): Am 09.02.2022 beschädigt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 20:30 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen parkenden PKW Ford auf dem Parkplatz des Duinger Hallenbades, welches sich in der Lübecker Straße befindet.

Der Verkehrsunfallverursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Der an dem beschädigten PKW entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Duingen, tel. 05185 602170 oder dem Polizeikommissariat Alfeld, tel. 05181/91160 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell