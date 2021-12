Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei nimmt verdächtigen Automatenaufbrecher fest

Rottweil (ots)

Die Polizei Rottweil hat in der Nacht zum Mittwoch einen jungen Mann festgenommen, der als Automatenaufbrecher in Frage kommt. Kurz vor Mitternacht ging bei der Polizei ein Hinweis ein, dass mindestens zwei Personen sich an einem Zigarettenautomaten in der Römerstraße mit einem Hebelwerkzeug zu schaffen machten. Wenige Minuten später rückten mehrere Streifen an, die noch einen jungen Mann dort entdeckten, der aber plötzlich sehr schnell davonrannte. In der Hochmaurenstraße auf Höhe der Einmündung Öschlestraße kontrollierte eine Streife der Polizeihundestaffel, die sich an der Fahndung beteiligte, einen 21-Jährigen, auf den die Täterbeschreibung genau passte. Die Beamten nahmen den jungen Mann zur Wache mit und stellten seine Personalien fest. Zudem nahmen sie ihm Fingerabdrücke ab. Zu dem Tatvorwurf eines versuchten Diebstahls machte er allerdings keinerlei Angaben. Da er einen festen Wohnsitz hat, wurde er später aus dem Gewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen, auch nach dem unbekannten Mittäter, dauern noch an.

